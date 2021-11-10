Белгород, 10 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Белгородской области 10 ноября выявлено 342 новых носителя коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 258 пациентов, подтверждена смерть от осложнений у четырёх человек. На вакцинацию от COVID-19 записались 5 909 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 65 934 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 54 394 человека, осложнения при инфекции стали причиной смерти 1 357 пациентов.

Лечатся в стационарах 3 460 человек, амбулаторно — 6 723 жителя, на самоизоляции находятся 27 278 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании записались 862 270 человек, полностью завершили иммунизацию 770 130 жителей.