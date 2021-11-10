Варшава, 10 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер дал интервью изданию Wirtualna Polska, в ходе которого заявил, что в Варшаве рассматривают вариант полного перекрытия границы с Белоруссией.

REGNUM Мигранты

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«В дальнейших сценариях развития миграционного кризиса на границе мы рассматриваем и вариант полного перекрытия общей границы с Белоруссией», — заявил Мюллер.

Представитель польского правительства добавил, что такое развитие событий вероятно в случае, если «белорусские власти не прекратят гибридную атаку с помощью нелегальных мигрантов». Он добавил, что соответствующее заявление было передано белорусским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.