В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались 28 человек
Саратов, 10 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 28 пациентов. Таким образом, за время пандемии скончались 4115 жителей региона, сообщает 10 ноября облминздрав.
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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 16 женщин в возрасте от 47 до 87 лет, уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировано 107 709 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 93 694 человека.
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