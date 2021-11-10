Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 647 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 640 жителей. Об этом 10 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 115 пациентов, с признаками ОРВИ — 527 человек, у пяти пациентов бессимптомное течение заболевания.

За время пандемии по состоянию на 10 ноября в регионе зарегистрировали 107 709 случаев заражения. Выздоровели всего 93 694 человека, из них за сутки — 546 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 321 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 192 человека, старше 60 лет — 159 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для продвижения вакцинации против коронавирусной инфекции возможно задействуют учёных-иммунологов.

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