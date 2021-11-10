Екатеринбург, 10 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано еще 29 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 10 ноября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе уже скончались 7763 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 927 граждан. Из них 524 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 8140 свердловчан.

За сутки выписано 509 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 147 074 гражданина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Свердловской области число заразившихся COVID-19 c начала пандемии превысило 164 тысячи.