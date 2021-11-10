Сеул, 10 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 45 537 человек. Об этом 10 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По состоянию на 00:00 10 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 686 843 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 125 011 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 39 626 034 человека.

За последние два дня (8 — 9 ноября) в стране было зарегистрировано 3483 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 369 631 случай.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на десять человека, до 876 человек.