Москва, 10 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. За последние 24 часа в российской столице выявили 3927 случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 ноября в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это самый низкий показатель за последнее время. Днём ранее в Москве выявили 5287 случая заражения. Всего в Москве с начала пандемии выявили 1 875 820 заражений коронавирусом.

Тем не менее, по суточному приросту заражений столица по-прежнему располагается на первом месте среди субъектов. У ближайшего преследователя, Санкт-Петербурга, за сутки выявлено 2942 новых случая заражения.