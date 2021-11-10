Москва, 10 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Врачи не имеют права давать негативные оценки вакцинации от коронавируса, если они не являются эпидемиологами. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению академика РАН, против процесса вакцинации в России идет настоящая информационная война.

«У нас гибридная война. Это очевидно. Идет четкая, спланированная, грамотная информационно-террористическая атака, которая с одной стороны раскручивает ситуацию с коронавирусом, а с другой ведет борьбу с вакцинацией. Что касается врачей, которые говорят, что не надо вакцинироваться — они преступники. Они права не имеют о таком говорить, если они не специалисты в этой отрасли», — сказал Онищенко.