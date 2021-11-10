Воронеж, 10 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 784 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 10 ноября региональный оперативный штаб. Впервые за последние недели в региона наблюдается устойчивое снижение суточного числа заражений — накануне, 9 ноября, сообщалось о 793 новых пациентах, а ещё 4 ноября было зарегистрировано более 800 заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии подтверждено 162 203 случая заражения. Выздоровели из этого числа 120 499 человек, в том числе за последние сутки — 141 пациент.

Скончались за сутки 70 пациентов с коронавирусом, общее число жертв новой инфекции в Воронежской области достигло 7 848 человек.

По данным оперштаба, на утро 10 ноября в Воронежской области от коронавируса привились 1 010 498 человек, в том числе двукратно — 867 570.