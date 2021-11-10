Каждый пятый переболевший COVID-19 в России оказался москвичом
Москва, 10 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. На долю жителей Москвы приходится пятая часть всех выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Эпидемиолог подчеркнул, что основными точками распространения инфекции являются именно мегаполисы.
«Кто делает погоду? Погоду по заболевшим делают крупнейшие мегаполисы. Москва — из 8,8 млн человек заболели 1,87 млн человек. Почти каждый пятый переболевший — москвич», — сказал Онищенко.