Москва, 10 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. На долю жителей Москвы приходится пятая часть всех выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Эпидемиолог подчеркнул, что основными точками распространения инфекции являются именно мегаполисы.

«Кто делает погоду? Погоду по заболевшим делают крупнейшие мегаполисы. Москва — из 8,8 млн человек заболели 1,87 млн человек. Почти каждый пятый переболевший — москвич», — сказал Онищенко.