Москва, 10 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Общая численность умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России впервые превысила четверть миллиона человек, сообщает 10 ноября штаб по противодействию COVID-19.

Коронавирус

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Суммарное число умерших от ковида в России, по официальным данным, достигло 250 454. При этом смертность продолжает расти. За последние сутки установлен новый максимум — 1239 умерших. При этом до этого наиболее высокий показатель зафиксировали днём ранее — 1211 летальных исхода.

Выздоровели и были выписаны за последние сутки ещё 34 565 заболевших коронавирусной инфекцией.