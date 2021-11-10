Веллингтон, 10 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Во время прямой трансляции в интернете премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн прервал настойчивый детский крик после того, как в процессе разъяснения последних изменений ковид-ограничений ее трехлетняя дочь внезапно проснулась и начала звать «мамочку». Об этом 10 ноября написала газета The Guardian.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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Премьер-министр Новой Зеландии вела прямую трансляцию в интернете, темой которой было изменение антикоронавирусных ограничений, когда ее прервала ее проснувшаяся дочь, которая ее потеряла.

«Ты же должна быть в постели. Пора уже спать, любимая, возвращайся в постель, сейчас я приду к тебе через секунду», — сказала ребенку Ардерн.

«Извините. Да уж, ребенок не спит», — вновь обратилась к зрителям премьер-министр.

Таким образом, пишут британские журналисты, Ардерн пополнила ряды взрослых, которых во время работы прервали дети.