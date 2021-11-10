Варшава, , 09:53 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter опубликовал информацию, что ночь с 9 на 10 ноября на польско-белорусской границе прошла неспокойно.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В сообщении указано, что в течение ночи нелегальные мигранты, проживающие на границе в палаточном городке, попытались несколько раз прорваться через ограждения и попасть на территорию Польши.

«Они пытались разрушить укрепления на границе, некоторые прорвались к нашим пограничникам и были задержаны», — указал Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.

Генерал Польской армии Роман Полько ранее не исключил, что пограничники и военные могут открыто огонь по нелегалам, если те пойдут на штурм границы.