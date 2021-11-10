Москва, 10 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и освоился в человеческой популяции. Об этом 10 ноября заявил заслуженный врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В человеческой популяции вирус достаточно освоился. Растолкал локтями другие вирусы, которые нам досаждают», — сказал Онищенко.

По его словам, с начала пандемии коронавирус уже много раз мутировал, став более заразным и агрессивным.

«Мутирует он каждый день. Мутирует он в сторону способности вирулентности — больше заражать и контагиозности, когда он становится более «эффективным» с точки зрения заражения», — заявил Онищенко.