Манагуа , 10 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Испытания производства российской вакцины против COVID-19 «КовиВак», в Никарагуа уже начались. Об этом в ходе VI конгресса фармацевтических компаний России и Никарагуа заявил советник президента страны по вопросам инвестиций, торговли и сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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«Наше правительство, благодаря усилиям с братской Российской Федерацией, институтами и министерствами, начинает испытания для производства вакцины против коронавируса здесь, в Никарагуа», — сказал Ортега Мурильо.

Он подчеркнул, что поставка необходимого сырья из России для испытаний уже началась, и уже в 2022 году власти Никарагуа надеются вывести на внутренний рынок российскую вакцину.