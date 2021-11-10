Москва, 10 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Одна из причин того, что пандемия коронавируса нанесла столь существенный урон мировой экономике, связана с тем, что человечество уже давно не сталкивалось с потрясениями такого масштаба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что системы здравоохранения и социальной поддержки оказались не готовы к глобальным потрясениям.

Коронавирус

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«Здесь, наверное, уместно воспользоваться термином «черный лебедь» известного автора Нассиба Талеба. Этот термин относится к крайне маловероятным и потому обычно не принимаемым в расчет негативным событиям с очень разрушительными последствиями, — сказал Ермолаев. — Человечество довольно давно не сталкивалось с пандемиями такого масштаба. Возможно, последней пандемией подобного масштаба была пандемия гриппа-испанки. Но с тех пор прошел целый век, и она, конечно, стерлась в памяти человечества».

Он обратил внимание на то, что более эффективно с пандемией коронавируса в начале стали бороться страны Юго-Восточной Азии.

«Возможно, это во многом связано с тем, что в последние несколько десятилетий им уже пришлось столкнуться с несколькими эпидемиями других вирусов», — предположил Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой урон нанесет пандемия странам, связанным с туризмом.