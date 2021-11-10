Брисбен, Австралия, 10 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Требования к ношению масок для жителей Квинсленда, расположенного на северо-востоке Австралии, будут отменены с 11 ноября, поскольку штат приближается к 80-процентному охвату вакцинации населения от COVID-19 первым компонентом. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Nine News.

Convdocs.org Медицинская маска

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Объявление правительства штата о том, что маски больше не будут обязательными при 80-процентном охвате первой дозой вакцины, было сделано 9 ноября, что привело к увеличению числа желающих сделать прививку.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Анастейша Палащук объявила, что 79,84% населения Квинсленда поставили первую прививку, а 67,84% жителей штата прошли полную вакцинацию.

«Завтра (11 ноября — прим. ИА REGNUM) мы обязательно увидим, что Квинсленд достигнет 80%, и это означает, что масочный режим будет отменен», — пообещала Палащук.