Москва, 10 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Почему они (беженцы) идут именно в страны ЕС? Помимо пособий, помимо тех программ, репортажей о том, как на протяжении нескольких лет страны ЕС принимали беженцев у себя, они ещё ориентировались на очень интересный сюжет последнего года», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что Польша, страны Прибалтики и ЕС «принимали у себя людей из Белоруссии, которые заявляли, что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещёнными людьми или беженцами и ищут защиты, протекции, помощи и страны ЕС эту помощь им оказывали».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Системная политика ЕС заключается в том, чтобы «принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране, это в том числе был сигнал, который люди считали очень чётко», подытожила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.