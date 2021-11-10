Краснодар, 10 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Сертификат «Проверено на COVID-19» разработан в Краснодарском крае для мест размещения — такой сертификат планируется выдавать отелям, соответствующим стандартам Covid free. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе администрации региона.

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«Сегодня необходимо создать надежные механизмы контроля и обеспечения безопасности наших гостей. Один из них — добровольная сертификация средств размещения и других туристических объектов по стандартам Covid free. Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона», — прокомментировала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В пресс-службе администрации края добавили, что на получение сертификата могут рассчитывать лишь отели, имеющие классификацию — «звёзды».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодарского края летом 2021 года ввели требование к местам размещения о приёме гостей, сделавших прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса.