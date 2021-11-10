Москва, 10 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Дельта» изменяет своё поведение. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Kremlin.ru Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

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«Новый штамм изменяет поведение. У вакцины две задачи — защитить от тяжёлого течения болезни и обеспечить минимальную передачу вируса», — сказал Мурашко.

По его словам, это «просто, понятно, и вакцинироваться нужно».