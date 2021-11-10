Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 100 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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В настоящее время от коронавируса привито почти 64% взрослого населения Ростовской области. Ревакцинацию прошли около 100 тыс. жителей Дона. Поставленная властями задача — обеспечить вакцинацией 80% взрослого населения.

ИА REGNUM сообщало, что темпы вакцинации от COVID-19 в Ростовской области несколько выросли. Участниками прививочной кампании стали 1 млн 731,5 тыс. человек. Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 646,35 тыс. человек.