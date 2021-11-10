Мадрид, 10 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Об окончании пандемии коронавирусной инфекции, вероятно, можно будет говорить тогда, когда система здравоохранения перестанет быть перегруженной. Об этом в интервью газете La Vanguardia заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Флаг ВОЗ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

»Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию», — подчеркнул Клюге.

В этом случае коронавирус станет таким же обычным заболеванием, как грипп. Однако пока пандемия не идёт на спад. И это происходит по нескольким причинам, указал Клюге. Так, более чем в половине стран Европейского региона вакцинация застопорилась.

«Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема — скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости», — добавил представитель всемирной организации.

Во-вторых — ослабление мер общественного здравоохранения и социальных мер, добавил Клюге. Он отметил, что к февралю 2022 года, согласно «надёжным оценкам», в Европе из-за последствий COVID-19 могут умереть ещё около 500 тысяч человек, если тенденция распространения коронавируса не поменяется.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным Института Джонса Хопкинса, число подтверждённых случаев заражениякоронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 250,8млн, а число летальных исходов — 5,06 млн.