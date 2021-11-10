Москва, 10 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Главный санитарный врач России Анна Попова отметила заметное снижение заболеваемости COVID-19 в шести субъектах РФ. Среди них был назван один Северо-Кавказский регион — Чечня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме этой республики в список регионов с явным улучшением эпидситуации по коронавирусу попали Санкт-Петербург, Москва, Калмыкия, Ненецкий автономный округ и Алтай.

По словам Анны Поповой, в целом прошедшая нерабочая неделя показала снижение темпов прироста заболеваемости.

«Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это, конечно, результат прерывания эпидпроцесса по итогам нерабочих дней», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Согласно данным федерального оперативного штаба за 9 ноября, в Чечне в течение десяти последних дней наблюдается ежедневное снижение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Если 29 октября этот показатель составил 125 человек в сутки, то 9 ноября он уменьшился до 114 человек.