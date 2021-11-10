Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Жители Ростовской области с положительным результатом теста на коронавирус, продолжают жаловаться на отсутствие лекарств, необходимых для лечения амбулаторных пациентов. Редакция ИА REGNUM также получила несколько обращений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, одному из ковид-больных в качестве лечения было назначено восемь препаратов. Из списка лекарств, который принесла на дом терапевт, пациент получил лишь парацетамол. Ещё в качестве «бонуса» ковид-больной получил некий противовирусный препарат и гель для профилактики гриппа и ОРВИ.

Власти же рапортуют о наличии всех необходимых препаратов, среди которых противовирусные, антибиотики, жаропонижающие, гормональные и кроверазжижающие.

«Этот вопрос должен быть на ежедневом контроле в министерстве здравоохранения и муниципальных образованиях. Нужно быстро отвечать на такие сигналы. Я поручил минздраву связаться с обратившимися людьми. На подобные обращения надо реагировать!» — потребовал донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что вопрос обеспечения в Ростовской области амбулаторных ковид-пациентов лекарствами был поднят ещё в августе. Тогда власти пообещали создать запас препаратов.

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