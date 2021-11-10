Москва, 10 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России с COVID-19 госпитализированы 258 тысяч человек. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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"На госпитализации сегодня находится 258 тысяч человек. 30 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии, семь тысяч пациентов находятся на искусственной вентиляции легких», — сказал Мурашко.

По его словам, даже при циркуляции штаммов COVID-19 количество заболевших среди вакцинированных не превышает 3−4%.