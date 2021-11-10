Москва, 10 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Минздраве РФ не призывают к «резким движениям» в отношении врачей-антипрививочников, однако медики должны быть более продвинутыми. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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"Есть несколько путей, в том числе в УК РФ есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу. Мы же видим, когда медработники-антиваксеры заболели. Я не призываю к резким движениям, но медики должны быть более продвинутыми», — сказал Мурашко.

Он назвал такое поведение врачей крайне некорректным.