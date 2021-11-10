Брянск, 10 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Брянской области 10 ноября подтверждено 513 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Столько же пациентов выписано после выздоровления. Проверено 5 554 теста, а с начала пандемии в регионе проведено свыше миллиона исследований на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 81 411 носителей инфекции. Справились с заражением 72 746 человек. скончались от осложнений 1 998 пациентов, в том числе 11 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.

В лабораториях региона проведено 1 004 522 исследования на коронавирус.