Москва, 10 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В России необходимо достичь уровня привитого населения в 80% для достижения коллективного иммунитета. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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«Мы ставим планку коллективного иммунитета в 80%, но должен быть защищён каждый», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что «нельзя индивидуальную защиту смещать на второй план».