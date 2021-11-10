Москва, 10 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Около 4,5 млн граждан России воспользовались возможностью ревакцинации от COVID-19. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Mzur.ru Вакцинация в Удмуртии

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«Около 4,5 млн граждан воспользовались возможностью ревакцинации», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что «повторная вакцинация сегодня уже идёт».