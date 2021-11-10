В Австралии проверят препарат Moderna для вакцинации детей
Канберра, 10 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Препарат от COVID-19 производства Moderna будет протестирован в Австралии для вакцинации детей младшего возраста. Такое решение 10 ноября приняли представители Управления терапевтических товаров, передает телеканал Nine News.
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Компания Moderna, у которой уже есть предварительное разрешение на использование вакцины, также известной как SPIKEVAX, на подростках, должна будет предоставить данные о ее применении среди детей младшего возраста от 6 до 11 лет.
«Принимая решение предоставить Moderna предварительное разрешение, Управление терапевтических товаров рассмотрело доказательства наличия плана по предоставлению исчерпывающих клинических данных в отношении использования препарата на детях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что в Австралии вакцина Moderna сейчас также используется в качестве третьей дозы при ревакцинации.