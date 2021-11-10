Якутск, 10 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Черноморские военные учения Шестого флота США демонстрируют союзнические отношения между американским и украинским политическим, военным руководством. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политобозреватель «Якутия.инфо» Тимофей Ефремов.

Mil.ru Учения Тихоокеанского флота

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«Данные учения можно расценивать как нацеленность США закрепиться в черноморском регионе для его контроля. Это, безусловно, стратегически важный регион, находясь в котором можно воздействовать не только на Россию, но и на Турцию. У которой взаимоотношения с Америкой стали хуже. Особенно на фоне событий в Сирии. Кроме этого, Турция не отказывается от союзнических отношений с Российской Федерацией. Также возможное закрепление американских ВМС в Черном море могло бы придать больше уверенности союзникам по НАТО, от которых США ждут более жесткой позиции по отношению к России», — подчеркнул эксперт.

Он назвал военные учения мероприятием двойного назначения: они не только необходимы для отработки взаимодействия между военными структурами и обкатки нового вооружения, но также используются как политический инструмент.

«Это публичная демонстрация поддерживаемых союзных отношений между странами — участницами учений в противовес другому государству или альянсу стран. Понятно, что Россия будет всячески этому противодействовать дипломатическими, а возможно, и иными путями. Но Америка может себе позволить присутствовать в Черном море именно под видом учений. Они уже стали на постоянной основе и регулярными. Таким образом, в течение года корабли ВМС США заплывают в украинские порты по нескольку раз. Для обслуживания регулярных учений создается необходимая инфраструктура — использование которой возможно не только в мирное время. Главное, чтобы мирное время не заканчивалось», — отметил Тимофей Ефремов.

Он в том числе обратил внимание на то, что военные эксперты говорят о частом совмещении учений с разведывательными операциями.

«Беспокойство Министерства обороны России по поводу вхождения Шестого флота США в акваторию Черного моря имеет основание. В этом случае под шумок со стороны стран участников учений возможно проведение анализа действий вооруженных сил страны вероятного противника, а также мониторинга его военных баз. Отвечающих за электронную разведку и сопровождение проходящих учений. В некоторых случаях возможны разведывательные рейды на оголенные участки границ страны, возникшие в результате перемещений внутри спутниковой группировки, отвечающей за мониторинг приграничного пространства», — сказал Тимофей Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что заходящие в акваторию Чёрного моря боевые корабли стран военного блока НАТО пытаются проверить защиту Черноморского побережья и Юга России.