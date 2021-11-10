Брюссель, 10 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Страны Евросоюза на следующей неделе планирует принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что новые санкции могут быть одобрены уже в понедельник, 15 ноября, во время встречи глав МИД стран ЕС.

Как пишет издание, Евросоюз стремится оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, «помогающих перевозить нелегальных мигрантов из родных стран к границам Евросоюза».

Пакет санкций, уточняет Politico, содержит два раздела: один посвящён людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто несёт ответственность за нарушение прав человека в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.