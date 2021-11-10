Багдад, 10 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана заявили о готовности помочь мигрантам, застрявшим на польско-белорусской границе. Они предложили «вернуться в свои дома в Курдистане» этническим курдам. Из Ирака и Иракского Курдистана в последнее время прибыли больше всего мигрантов в Белоруссию с целью попасть на территорию ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Представитель курдского правительства в Польше Зияд Рауф сообщил журналистам, что помочь этническим курдам готов и его офис.

«Это наши граждане. Мы переживаем из-за того, в какой сложной ситуации они оказались. Мы бы хотели, чтобы, прежде всего, они понимали, что их ввели в заблуждение. Они попали в руки к людям, у которых есть только материальные и политические интересы», — сказал журналистам Зияд Рауф.

Представитель курдского правительства в Польше также подчеркнул, что власти Иракского Курдистана «ведут широкую информационную кампанию в СМИ и показывают, какова ситуация с мигрантами в Белоруссии».

«В августе уже было приостановлено авиасообщение из Ирбиля в Белоруссию. В последние недели были закрыты почетные консульства Белоруссии как в Иракском Курдистане, так и в столице Ирака Багдаде», — указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.

Иракский Курдистан — регион, имеющий статус широкой автономии в составе Ирака.