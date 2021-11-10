Москва, 10 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса во всём мире сопровождалась массовой дезинформацией. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«COVID-19 — первая в мире цифровая пандемия. Она сопровождалась шквалом дезинформации. Почти все страны с этим столкнулись», — сказал Мурашко.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «эти подчас фейковые новости, подчас заблуждения, занимают умы граждан и влияют на решения».