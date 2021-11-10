Симферополь, 10 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В республике Крым подтверждено 811 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 ноября. Накануне, 9 ноября, сообщалось о подтверждении 803 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки признаны 803 человека. В статистику смертности включено ещё 20 летальных исходов.

За сутки в Крыму на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 240 человек.

Всего на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 104 449 случая заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 92 159 человек. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 3 179 человек.