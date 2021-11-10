Афины , 10 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Греция подтвердила 8 613 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 9 ноября. Сутками ранее сообщалось про 7335 случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 801 208 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 46 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 414 человек.

В общей сложности 486 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за сутки госпитализированы 411 пациентов с COVID-19.