Тирасполь, 10 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В ходе 1125 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 338 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 71 688 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 64 922 человека, в том числе 165 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1621 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 509 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 721 человека, скончались десять пациентов с COVID-19.