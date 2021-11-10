Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовской области оценили результаты локдауна, действовавшего в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти считают, что«введение нерабочих дней и дополнительных ограничений позволило сдержать прирост заболеваемости ковидом» на Дону. Локдаун стал своевременной мерой.

«Основная цель — сбить гребень волны инфекции — была достигнута. Безусловно, за неделю победить коронавирусную инфекцию не удалось, но, самое главное, после длинных выходных произошла стабилизация темпов прироста заболеваемости. Основную группу риска для распространения заболевания на сегодня представляют те, кто выезжал за границу и в другие субъекты», — пояснил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

В целом ситуация с коронавирусом в Ростовской области остаётся достаточно напряжённой. Загруженность ковидных гостпиталей по-прежнему остаётся высокой. Рассматривается вопрос о создании нового резерва коек.