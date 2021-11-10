В Белгороде организовали спецмаршруты к ковид-центру
Белгород, 10 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Специальные автобусные маршруты к амбулаторному ковид-центру организовали власти в Белгороде. После каждого рейса транспорт будет проходить комплексную дезинфекцию, сообщил 10 ноября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.
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Автобусы организовали по пяти маршрутам для максимального разграничения потоков заболевших и здоровых горожан. К перепрофилированной поликлинике №6 транспорт будет отправляться дважды за утро и один раз ехать в обратном направлении.
От ковид-центра для пациентов выделено 30 машин, ещё 24 автомобиля направляют органы соцзациты области для доставки граждан старше 55 лет. Транспортом можно будет воспользоваться после назначения врача, который примет решение о необходимости визита в поликлинику для обследования.