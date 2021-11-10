Мордовия, 7 сентября, 2011, 16:16 — ИА Регнум. На полях Мордовии завершается уборка зерновых культур. На 6 сентября они убраны с 430 тыс. га, или с 96% всей площади. Зерна при урожайности гектара 25 ц намолочено 1 млн 76 тыс. т. Разворачивается на полях и уборка сахарной свеклы. К копке корнеплодов приступили в трех свеклосеющих районах из одиннадцати. Урожайность гектара - 350 ц, а валовой сбор корнеплодов с 1 тыс. 366 га ко вчерашнему дню превысил 47,8 тыс. т. Всего по республике планируется сбор 800 тыс. т.

В АПК продолжается пополнение кормовой базы. Без учета концентратов на условную голову скота запасено 23,5 ц кормовых единиц. Превышен план заготовки сена (запасено 176,1 тыс. т). Сенажа из задания 1 млн. тонн заложено 816 тыс. тонн. Усиленно идет закладка силоса, которого при задании 1156 тыс. т заложено 304 тыс. т.