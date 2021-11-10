Москва, 10 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Розыгрыш ещё двух квартир среди вакцинированных состоится 10 ноября, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

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Возможность выиграть одну из однокомнатных квартир в столице получат граждане России с московским полисом ОМС, сделавшие прививку с 1 по 7 ноября 2021 года. Розыгрыш состоится в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!».

«Победителей выберут в прямом эфире телеканала «Москва 24», их имена и последние цифры телефона также опубликуют на портале mos.ru», — рассказали в столичной мэрии.