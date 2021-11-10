Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей избитых беженцев
Минск, 10 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе были обнаружены мигранты, избитые польскими силовиками.
По словам пострадавших, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты. Судя по многочисленным травмам, польские силовики жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение.
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На территории Белоруссии пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщало иарегнум, на внеочередном заседании Сейма Польши, которое состоялось 8 ноября по случаю обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что «на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем»