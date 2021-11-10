Варшава, 10 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек в эфире Polskie Radio подчеркнула, что защита границ для польского руководства сегодня является приоритетным направлением работы. Варшава, по её словам, «не поддастся на миграционный шантаж Минска».

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

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«Мы сделаем все, чтобы защитить наши границы. Мы не позволим нарушить внешнюю границу Европейского союза. Мы не поддадимся на шантаж и агрессию. Мы сдержим миграционное вторжение режима Александра Лукашенко. Безопасная Польша — это наша общая цель, несмотря на любые разногласия. Давайте будем вместе в эти сложные времена испытаний», — сказала Витек.

Она добавила, что в Варшаве «однозначно понимают, что устроенный Александром Лукашенко миграционный кризис носит сугубо политический характер». «Он таким образом пытается принудить Евросоюз к переговорам с ним и снятию санкций», — уверена Витек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

Генерал Польской армии Роман Полько не исключил, что пограничники и военные могут открыто огонь по нелегалам, если те пойдут на штурм границы.