Симферополь, 12 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne в начале ноября вошли в акваторию Черного моря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море глава МИД России Сергей Лавров связал со стремлением наращивать политику «сдерживания» России, в то же время в Минобороны РФ не исключили, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины.

Действия ВМФ США вызвали бурную реакцию среди пользователей социальных сетей.

«Лучше в прицел и три залпа на поражение», — высказался Рустам М.

«Один на дно пустить и желающие пропадут», — поддержал его Денис Р.

«Нельзя, они это и ждут. Вот если они начнут первые, тогда можно ответить», — уверен Евгений Г.

«Они уже начали испытывают терпение, отправить, как было, самолёт, чтобы у них все приборы погасли или определить территорию буями с маркировкой РФ триколор, чтобы даже дурак понимал, что здесь Русь, заплыл за буй — всё, наше в нашем море, команду в шлюпки, корабль на исследование», — написал Александр Г.

«Да чего вы, Россия раздавит эту Украину в пух и прах одним выстрелом», — уверена Ольга К.

«Американская курица решила пощекотать себе нервишки», — пишет Ирина Б.

«Эти гендерные кораблики подцепить и вытянуть с Черного моря и дать им курс до берегов США. Нашим кораблям последовать за ними и там нести службу. Могла бы и так сказать. Повезло им, что Путин президент. Он вежлив и терпелив. Был бы другой, давно бы кормили рыбок на дне», — написала Тамара Л.

«Где Штаты и где их флот? И после этого Штаты будут нам указывать на расположение наших войск внутри страны как угрозу другим странам? Уверена в том, что наши военные не допустят пересечения границ и сумеют дать отпор в случае нарушения. Да, у нас есть много проблем внутри страны, но на первом месте должна быть оборона», — пишет Камила Ш.

«На Западе и в США все кричат о российской «угрозе». Специально распускают сплетни, чтобы потом оправдывать свое присутствие на Черном море», — считает Екатерина М.

«Когда есть риск замёрзнуть зимой, у Киева развязываются руки и амеры сильно рискуют не только своими кораблями, но и городами за лужей!» — уверена Лара Б.