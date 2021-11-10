Сухум, 10 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 171 случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 9 ноября в ходе 626 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 279 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 43 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 32 780 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 688 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 480 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, из которых за последние сутки — четыре человека.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 155 носителей SARS-CoV-2 в результате 589 исследований. Зафиксировали шесть случаев смерти пациентов с COVID-19.