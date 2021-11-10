Кишинёв, 10 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 9 ноября выявили 1483 случая заражения коронавирусом в ходе 8462 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 348 588 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 327 369 человек, в том числе 1378 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2515 пациентов с COVID-19, из которых 213 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8193 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 47 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1141 заражение коронавирусом в результате проведения 6130 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1098 человек, умерли 45 пациентов с COVID-19.