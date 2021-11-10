Канберра, 10 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Ведущие врачи Австралии призвали власти принять срочные меры для вакцинации против коронавирусной инфекции коренных жителей континента, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Сообщается, что к настоящему времени уже 81,1% основного населения Австралии привились против коронавирусной инфекции. При этом среди аборигенов этот показатель достигает лишь 54,5%. Свою обеспокоенность по этому вопросу высказали сотрудники Королевского австралийского колледжа врачей общей практики.

«Сейчас наблюдается серьезный провал по темпам вакцинации аборигенов», — отметили в колледже.

Медики указывают, что за прошедшие три месяца среди коренного населения выявили более семи тысяч зараженных коронавирусом, из них были госпитализированы более 700 человек. При этом утверждается, что аборигены более восприимчивы к COVID-19, нежели основное население Австралии.