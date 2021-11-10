Москва, 10 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 среди детей от 12 до 15 лет направлены в Минздрав России. Об этом 10 ноября рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

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Специалист пояснил, что вакцина от COVID-19 для детей — это «Спутник V», но разведённый в пять раз. По словам Гинцбурга, вакцина показала прекрасные результаты по эффективности и безопасности. При этом количество образующихся антител у подростков было выше, чем у взрослых, привившихся полноценным «Спутником V».

Гинцбург отметил, что его внучка уже прошла вакцинацию от COVID-19 в свои 14 лет, сразу же после того, как учёный вакцинировался сам.

Напомним, клинические испытания «детской» вакцины «Спутник V» стартовали в Москве 5 июня. В них принимали участие дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург призвал сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 и включить её в Национальный календарь прививок.