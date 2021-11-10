Москва, 10 ноября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Природный алкалоид пиперин, содержащийся в чёрном перце, обладает способностью блокировать коронавирус, не давая ему заражать клетки. К такому выводу пришли учёные Института цитологии РАН (ИНЦ РАН), результаты исследования опубликованы 9 ноября в журнале Biomedicines.

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Один из способов снижения заболеваемости COVID-19 — это разработка препаратов, которые смогут блокировать слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса. Такое слияние является обязательным условием для проникновения коронавируса в клетку.

Главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова рассказал, что специалисты изучали вещества растительного происхождения, в частности, алкалоиды. Для эксперимента были отобраны около 20 алкалоидов и в ходе исследования выяснилось, что пиперин, содержащийся в чёрном перце, способен изменять свойства липидной оболочки вируса так, что коронавирус утрачивает способность проникать в клетку человека. Таким образом прекращается распространение коронавируса в организме.

Пиперин был передан для изучения учёным из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Они тестировали это соединение на уханьском штамме и оно показало свою эффективность. Отмечается, что коронавирус не может стать устойчивым к пиперину даже если мутирует.

Данное открытие может стать основой для разработки эффективных лекарств для профилактики и лечения COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центр имени Гамалеи начал разработку препарата для лечения COVID-19 на основе антител.