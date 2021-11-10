Новосибирск, 10 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 21 ноября работодателям, согласно постановлению главного санитарного врача региона, предстоит отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работников из перечня профессиональных групп, подлежащих обязательной вакцинации, но не имеющих первого компонента прививки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Главным врачам совместно с руководителями муниципальных образований необходимо в ежедневном режиме проводить мониторинг и анализ прохождения обязательной вакцинации подлежащих ей профессиональных групп», — подчеркнул первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

По данным заместителя министра здравоохранения области Лады Шалыгиной, с 12 октября, с выхода постановления главного санитарного врача по Новосибирской области об обязательной вакцинации сотрудников предприятий, выполняющих работы и оказывающих услуги населению, уже привито более 208 тысяч человек. В это число входят как граждане, подлежащие обязательной вакцинации, так и проходящие её на добровольной основе.

В регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, а также сформировано 33 мобильных пункта и 98мобильных прививочных бригад.